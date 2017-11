Semje om einslege mindreårige asylsøkjarar i Sverige

– Eg er veldig glad for at vi vart einige, sa talsperson for Miljöpartiet Isabella Lövin måndag.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet foreslår som venta ikkje noko amnesti for einslege mindreårige som har fått avslag på asylsøknadene sine. Men mange av dei vil no likevel få sjansen til å bli verande og gå på vidaregåande skule.

Vilkåret er at dei har venta i over 15 månader på å få behandla asylsøknaden. Avtalen gjeld dei som kom i 2015 og søkte asyl før 24. november det året.

