Prins Harry og Meghan Markle er forlova

Kunngjeringa om at dei to er forlova, kom måndag formiddag. Ifølgje kongehuset forlova paret seg tidlegare i november. Seinare måndag skal dei to stille opp til ein fotoseanse i samband med forlovinga.

Forholdet mellom dei to vart stadfesta i november 2016. Markle er født i California, men er busett i Toronto i Canada. Av yrke er ho skodespelar.

Rykta om at det snart vart forloving, har gått sidan 36-åringen kom til London for halvanna veke sidan.

Ho vart også observert då ho var ute og handla i London i førre veke. Ho skal også ha tatt med seg sine to hundar, ifølgje The Sun.

Prins Harry (33) er den yngste av dei tre sønene til prins Charles og den no avdøde prinsesse Diana.