Islamistleiar avsluttar masseprotestane i Pakistan

– Etter forsikringar frå forsvarssjefen bles vi no av sitt-ned-aksjonen, sa Rizvi i ein tale til rundt 2.500 demonstrantar frå islamistgruppa Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah (TLY) måndag.

Demonstrantane har sperra ein av hovudvegane til Islamabad sidan 6. november, i protest mot justisminister Zahid Hamid, som dei skuldar for blasfemi.

Laurdag rykte over 8.000 politifolk i fullt opprørsutstyr inn for å fjerne dei om lag 2.000 demonstrantane. Dei tok i bruk tåregass, gummikuler og batongar, men vart møtt av illsinte islamistar som kasta stein og sette fyr på bilar, og som var fast bestemt på å ikkje gi seg.

Då styrkane trekte seg tilbake, var seks personar drepne og 230 skadde, blant dei mange politimenn, ifølgje sjukehuskjelder. Søndag var dei fleste utskrivne, men rundt 20 fekk framleis behandling.

Masseprotesten har ført til store trafikkproblem og nærmast lamma den pakistanske hovudstaden, men måndag melde statlege medium at Hamid hadde levert avskjedssøknaden til statsminister Shahid Khaqan Abbasi.

Bakgrunnen for blasfemiskuldingane er at Hamid utelét profeten Muhammed i ein ny versjon av eden som politikarar må avleggje for å stille til val.

Han har seinare beklaga dette og sagt at det var ein skrivefeil.

