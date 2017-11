EU innfører strengare reglar for nettbetaling

Formålet med dei nye reglane er å gjere det vanskelegare å svindle kundar og å beskytte personopplysningane til kundane betre.

Regelverket inneber blant anna at betaling på nett vil krevje minst to uavhengige element. Det kan vere ein fysisk gjenstand, som eit kort eller ein mobiltelefon, i kombinasjon med eit passord eller for eksempel eit fingeravtrykk.

Med dei nye reglane vert EUs nyleg reviderte direktiv om betalingstenester sett i verk.

EUs ministerråd og EU-parlamentet skal no sjå nærmare på reglane før dei kan tre i kraft. Finansbransjen får deretter 18 månader på seg til å tilpasse seg.

