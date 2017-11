Båt med åtte døde skylt i land i Japan

Vraka av to andre båtar er også funne i området, saman med leivningane av ytterlegare to menneske.

Torsdag nådde ein annan trebåt ei strand i nærleiken, og dei åtte mennene som var om bord i denne, hevda å komme frå Nord-Korea.

Japansk politi opplyser at dei åtte er fiskarar, koreansktalande og at dei har fortalt at dei fekk motortrøbbel. Dei er no sett i varetekt.

Tidlegare i månaden berga den japanske kystvakta tre nordkoreanarane frå ein fiskebåt som hadde kantra i Japanhavet. Dei tre vart sett om bord på eit anna nordkoreansk skip i området.

