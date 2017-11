– Trump vil ikkje drive valkamp for Roy Moore

Trump har støtta Moore mellom anna gjennom eit utal meldingar på Twitter, og presidenten skal òg ha vurdert å reise til Moores heimstat Alabama for å hjelpe senatorkandidaten i valkampen.

Men det kjem presidenten ikkje til å gjere, seier ei anonym kjelde i Det kvite hus til nyheitsbyrået AP måndag.

Seks kvinner har skulda Moore for å ha prøvd å innleie forhold med dei mens dei enno var tenåringar og han var i trettiåra og arbeidde som advokatfullmektig. To av dei har skulda han for overgrep og krenkingar.

Donald Trump har kommentert dette ved å peike på at Roy Moore har avvist skuldingane.

Den kristenkonservative Moore er kandidat til senatsplassen som vart ledig i Alabama da Jeff Sessions vart justisminister. Motkandidaten er demokraten Doug Jones. Suppleringsvalet går av stabelen 12. desember.

