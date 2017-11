FN svært bekymra over flytting av flyktningar frå australsk leir

– Slag med metallrøyr mot flyktningar og asylsøkjarar av uniformert personell, som videoopptaka viser, er både sjokkerande og utilgiveleg, heiter det i ei fråsegn frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) fredag.

– Situasjonen på Manus-øya kan bli ytterlegare forverra, og forårsake endå meir skade på svært sårbare menneske, seier UNHCRs regionrepresentant Thomas Albrecht i Canberra.

Flyktningbyrået opplyser at personellet deira på Manus ikkje har fått full tilgang til flyktningane og at UNHCRs overvakande rolle dermed er blitt hindra.

Australia har betalt Papua Ny-Guinea for å innkvartere flyktningar og asylsøkjarar som har prøvd å dra til Australia med båt. Den australskstyrte leiren ligg på ein militærbase og vart offisielt stengt 31. oktober. Då vart vassforsyning, straum og matleveransar til leiren stoppa.

Torsdag vart rundt 50 flyktningar flytta frå den australskdrivne leiren, mens rundt 320 personar vart igjen.

Det er etablert ein ny mellombels leir i byen Lorengau, men bebuarane i den nedlagde leiren skal ha gitt uttrykk for at dei fryktar for sikkerheita ved å dra dit, og har vist til truslar frå lokalbefolkninga.

Leiren vart stengt etter at Papua Ny-Guineas høgsterett i ei rettsavgjerd i fjor slo fast at det er grunnlovsstridig at Australia brukar området til å huse flyktningar og asylsøkjarar.

(©NPK)