Drapsdommen mot Oscar Pistorius meir enn dobla

Ankedomstolen vedtok dermed å meir enn doble dommen. Den tidlegare friidrettsstjerna vart i 2015 dømt til seks års fengsel for drap på kjærasten sin.

Påtalemakta i Sør-Afrika prøvde i starten av november å overtyde den øvste ankedomstolen om at Pistorius måtte få strengare straff. Dei mente straffa var for mild og at Pistorius bør sone 15 år i fengsel.

Pistorius vart arrestert 14. februar 2013 då kjærasten Steenkamp vart funnen drepen på badet i bustaden hans i Pretoria. Pistorius skaut henne gjennom ei lukka baderomsdør og har heile tida hevda at han handla i sjølvforsvar fordi han trudde det var ein innbrotstjuv på badet.