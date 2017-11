Tyrkia godtar framleis ikkje at Assad beheld makta

Dette skal ha blitt tydeleg kommunisert på toppmøtet mellom Tyrkia, Iran og Russland i den russiske byen Sotsji onsdag.

Tyrkia gjorde det klart at det ikkje er akseptabelt dersom Assad beheld makta «etter alle desse dødsfalla», seier talsmannen Mahir Unal. Ein reknar med at over 320.000 menneske har mista livet under krigen i Syria.

På toppmøtet i Sotsji skal Tyrkia også ha understreka at Assad må gå i forhandlingar med den syriske opposisjonen. Men Tyrkia er sterkt imot at kurdiske opprørarar skal få delta i forhandlingane.

Mens Russland og Iran støttar Assad i Syria-krigen, har Tyrkia og mange vestlege og arabiske land støtta ulike opprørsgrupper.

Omtrent alle dei involverte landa har prøvd å nedkjempe den ytterleggåande islamistgruppa IS. Etter kvart som IS er blitt drivne ut av sine område, har dei syriske regjeringsstyrkane og deira allierte hatt framgang mange stadar i Syria.

(©NPK)