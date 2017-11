Syrisk opposisjon gjentar krav om Assads avgang

Gruppene har vore samla til eit to dagar langt møte i Saudi-Arabia, og torsdag vart dei einige om ei felles slutterklæring.

Her krev dei igjen at Assad må gå av. I tillegg tar dei til orde for ei ny grunnlov og demokrati i Syria.

Gruppene på møtet håper dei klarer å danne ein felles front før den neste runden med Syria-samtalar i Genève neste veke. Ein av deltakarane på møtet i Saudi-Arabia har vore med i opprørsalliansen HNC.

