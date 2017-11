Politi avviser valdsbruk mot flyktningar i australsk leir på Papua Ny-Guinea

– 49 flyktningar og asylsøkjarar valde å forlate den australsk-kontrollerte leiren frivillig og dra til den eine av to nye mellombelse leirar som er etablert, seier politisjef Gari Baki på Manus til DPA.

Baki nektar likevel ikkje for at det var tilløp til opptøyar.

– Den iranske journalisten Behrouz Boochani vart eskortert ut av flyktningleiren av offentlege tenestemenn fordi han skapte trøbbel og bad andre flyktningar om å forskanse seg i leiren, seier Baki, som omtalar behandlinga av flyktningane som «den beste som finst».

Tidlegare torsdag opplyste ein annan politisjef, Dominic Kakas, at 50 politifolk og representantar frå immigrasjonsmyndigheitene gjekk inn i leiren for å be 35 av dei 378 mennene i leiren om å flytte til ny innkvartering i byen Lorengau.

Menneskerettsaktivisten Shen Narayanasamy i aktivistgruppa GetUp! anslår at rundt 40 menn sette seg på ein buss, men at nokre av dei skal ha blitt tvungne til å forlate leiren.

Erklært stengt

Den australskstyrte leiren ligg på ein militærbase og vart offisielt stengt 31. oktober. Då vart vassforsyning, straum og matleveransar til leiren stoppa. Stenginga vart kunngjort av Papua Ny-Guineas høgsterett, som i ei rettsavgjerd i fjor slo fast at det er grunnlovsstridig at Australia brukar området til å huse flyktningar og asylsøkjarar.

Bebuarane i leiren skal ha gitt uttrykk for at dei fryktar for sikkerheita si ved å flytte til Lorengau. Dei grunngjev frykta med truslar frå lokalbefolkninga.

Australias statsminister Malcolm Turnbull avviser at det er grunnlag for frykt ved å dra til Lorengau og meiner det berre dreier seg om eit forsøk på å presse Australia til å behalde leiren på Manus.

– Dei trur at dei på eit eller anna vis kan presse den australske regjeringa til å la dei dra til Australia. Men vi lar oss ikkje utsette for press. Vi kjem ikkje til å sette vår flyktningpolitikk ut på anbod til menneskesmuglarar, seier Turnbull.

Han oppfordrar bebuarane i Manus-leiren til å ta imot tilbodet om annan innkvartering som dei no har fått, og at dei bør gjere det på fredeleg vis og i samsvar med lovverket.

– Uhaldbart

Politiet på Manus avviser meldingar om at styresmaktene under aksjonen torsdag skal ha øydelagt og sett fyr på eigedelar og senger i eit forsøk på å tvinge asylsøkarane ut frå leiren.

Australias innvandringsminister Peter Dutton har kommentert politiaksjonen overfor radiostasjonen Sydney Radio 2GB. Han viser til meldingane om øydeleggingar og at leiren vart erklært stengt i førre månad.

– Det er uhaldbart at det framleis er folk i leiren på Manus og at dei har øydelagt fasilitetane der. Dei bur i elende, seier Dutton.

Australia har betalt Papua Ny-Guinea for å innkvartere flyktningar og asylsøkjarar som har prøvd å dra til Australia med båt.

