Kritisk fase i søket etter argentinsk ubåt

Ifølgje den argentinske marinen hadde mannskapet om bord nok oksygen til å overleve under vatn i sju dagar. Onsdag klokka 8.30 norsk tid var tida gått ut.

– For augneblinken har vi ingen spor etter ubåten, sa ein talsmann for marinen, Enrique Balbi, på ein pressekonferanse i Buenos Aires same dag.

– Søket fortset. Det er ikkje registrert nokon form for kontakt. Ingen spor. Vi er komne til den sjuande dagen, i ein kritisk fase for oksygen dersom dette handlar om nedsenking, la han til.

Samtidig opplyste marinen at dei undersøkjer lyder som skal vere observerte rundt tre timar etter den siste kontakten med ubåten. Lydane vart fanga opp i området der ein trur ubåten forsvann.

Dårleg sikt og høg sjø har skapt problem for søket sidan det begynte rundt 32 mil frå Argentinas kyst. Bølgjene har vore opptil 6 meter høge. Den dårlege sikta har likevel skapt håp om at ubåten kan vere over vatn, men at den enno ikkje er oppdaga.

Ubåten melde om mekaniske problem og vart omdirigert til ein marinebase før den forsvann. Den sende ikkje ut nødsignal.

(©NPK)