Forskingsrapport: Kaffi gjer meir nytte enn skade

Ein britisk forskingsrapport, som tar for seg materiale frå meir enn 200 tidlegare studiar av effekten av kaffi, viser at inntaket kan vere knytt til blant anna lågare risiko for hjartesjukdom, diabetes, leversjukdom, demens og enkelte former for kreft.

Det beste er å få i seg tre eller fire koppar kaffi om dagen, ifølgje forskarane, med unntak for kvinner som er gravide, eller dei som har større risiko for å få brotskadar.

Kaffi er ein av dei mest brukte drikkane i verda. For betre å forstå helseeffektar av kaffi, analyserte ei gruppe forskarar ved det britiske universitetet i Southampton 201 studiar basert på observasjonsforsking og 17 studiar som byggjer på kliniske studiar rundt om i verda.

– Kaffidrikking verkar ufarleg innanfor eit vanleg forbruksmønster, konkluderte forskarane i studien som er publisert i det vitskapelege tidsskriftet British Medical Journal.

Å drikke meir enn tre koppar om dagen var ikkje skadeleg, men dei positive effektane var ikkje like klare, ifølgje studien.

