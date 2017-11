FN: Færre flyktningar har komme frå Libya etter EU-avtale

Tala frå FNs høgkommissær for flyktningar viser samtidig at fleire tar sjøvegen over Middelhavet til Spania og Hellas.

EU har fått kritikk for å hjelpe dei libyske styresmaktene med å hindre flyktningane i å prøve å krysse Middelhavet og sende dei tilbake til interneringsleirar. FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein karakteriserte tidlegare denne månaden EU-politikken for umenneskeleg.

21.666 menneske

Den nye rapporten frå FN viser likevel at avtalen ser ut til å nå målet med å dempe migrantstraumen til Italia.

–Dei siste tre månadene har 21.666 flyktningar og migrantar kryssa havet til Italia, det lågaste talet for denne perioden dei siste fire åra, heiter det i rapporten.

FN merkar seg at migrasjonsrutene i staden no har vorte meir varierte, og at stadig fleire tar sjøvegen til Hellas.

Over 4.800 flyktningar kom til Hellas i september, noko som er det høgste talet for ein enkelt månad sidan mars 2016. Dei fleste av dei var frå Syria, Irak og Afghanistan, og over to tredelar var kvinner og barn.

Nesten 3.000 døde

Også Spania har sett ein dramatisk auke i talet på båtflyktningar i tredje kvartal. 7.700 menneske kom til Spania mellom juli og september, nær dobbelt så mange som i same perioden i fjor.

FN strekar under at reisa til Europa framleis er livsfarleg.

– Per 20. november reknar ein med at nesten 3.000 menneske er omkomne eller sakna på sjøen, mens ytterlegare 57 har omkomme via landrutene i Europa eller ved grensa til Europa i 2017. Sannsynlegvis er dei reelle tala enda høgare, seier UNHCRs Europa-direktør Pascale Moreau.

(©NPK)