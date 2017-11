EU vil styrke katastrofeberedskapen

Det nye initiativet har fått namnet «rescEU». Det skal vere ei vidareutvikling av EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap, som også Noreg deltar i.

I dag byggjer systemet på at enkeltland frivillig stiller ressursar til disposisjon for kvarandre når det trengst. No ønsker EU-kommisjonen at EU i tillegg skal ha felles ressursar tilgjengelege, som brannsløkkingsfly, vasspumper, feltsjukehus og redningsmannskap.

– Når katastrofen rammar, vil eg at EU skal kunne tilby meir enn kondolansar, seier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Dei nye ressursane skal setjast inn når det oppstår hendingar som flaum, skogbrann, jordskjelv og epidemiar.

(©NPK)