Argentinsk marine: Ubåt kan ha vore ramma av eksplosjon

Den argentinske ubåten ARA San Juan forsvann sporlaust for vel ei veke sidan.

Torsdag ettermiddag opplyste ein talsmann for den argentinske marinen at ein lyd dei registrerte i nærleiken av staden der ubåten forsvann, kan ha skrive seg frå ein eksplosjon.

Den korte, kraftige lyden vart registrert få timar etter at marinen mista kontakten med ubåten 15. november. Lyden liknar ein som kan komme av ein ikkje-kjernefysisk eksplosjon, heiter det.

Samtidig seier talsmann Enrique Balbi at det ikkje er noko som tyder på at ubåten har vore utsett for angrep. Marinen har informert dei pårørande til dei som var om bord, og søket kjem til å halde fram til dei er heilt sikre på kva som har skjedd med ubåten, legg Balbi til.

Ekspertar har sagt at sjølv om ubåten kan vere intakt, har mannskapet om bord truleg berre nok oksygen til å overleve under vatn i sju til ti dagar.

Ubåten var på eit rutineoppdrag på veg frå hamnebyen Ushuaia lengst sør i Argentina til byen Mar del Plata, om lag 400 kilometer søraust for Buenos Aires, da han forsvann. Styresmaktene i Argentina leier leitearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpa.

