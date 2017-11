Mnangagwa trur Zimbabwe er i ferd med å bli fullt ut demokratisk

Mnangagwa viste seg tysdag kveld for første gong offentleg etter at han kom tilbake til Zimbabwe for å overta makta etter Robert Mugabe.

Utanfor kontora til regjeringspartiet ZANU-PF vart han hylla som ein helt av tusenvis av menneske.

Mnangagwa, som inntil nyleg var Mugabes visepresident, men som tidlegare i november flykta frå landet etter at han vart avsett, takka folket. Han fortalde òg at han nyleg har vorte utsett for drapsforsøk.

(©NPK)