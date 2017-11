Svensk ombod granskar 40 bedrifter for trakassering

Sakene kjem i tillegg til tilsyna som frå før er sette i gang i kommunar og fylke. Der skal ombodet granska korleis dei store arbeidsgjevarane arbeider for å hindra og handtera mellom anna seksuell trakassering.

Diskrimineringsombodet viser til dei mange vitnesbyrda som har kome frå ulike delar av arbeidslivet den siste tida.

Ifølgje den svenske diskrimineringslova skal arbeidsgjevarar ha rutinar og retningslinjer for å hindra ulike typar trakassering. Det handlar ikkje berre om å stoppa og undersøkja slike tilfelle, men også om førebyggjande arbeid for å hindra at det skjer trakassering.

Fleire tusen svenske kulturpersonlegdomar, mediefolk, juristar og politikarar har dei siste vekene stilt seg bak ulike opprop mot seksuell trakassering og overgrep av ulike slag.

