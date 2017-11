Kina oppfordrar til Nord-Korea-dialog

– Vi har framleis håp om at alle partar kan bidra til å dempe spenningsnivået, at dei involverte partane kan ta opp att samtalar og legge seg på rett spor for å løyse konflikten ved hjelp av dialog og konsultasjonar. Det er behov for meir av dette, seier talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet Lu Kang.

Både Japan og Sør-Korea ønsker velkommen den varsla kunngjeringa frå Washington om å føre opp Nord-Korea på lista over land som finansierer terror.

Nord-Korea stod på lista fram til 2008, då Bush-administrasjonen fjerna landet frå lista i eit forsøk på å få i hamn ein avtale om stans i utviklinga av kjernefysisk teknologi. Trump sa måndag at han vil føre opp landet på denne lista igjen, og at det innan to veker skal innførast ytterlegare sanksjonar mot regimet.

Oppføringa har vore diskutert i den amerikanske administrasjonen i fleire månader, der enkelte i utanriksdepartementet meiner at Nord-Korea ikkje oppfyller dei juridiske kriteria for ei oppføring. Frå før står Iran, Syria og Sudan på lista.

