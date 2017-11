Forskar: Nyval truleg løysinga på tysk krise

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier vil tysdag starte samtalar med partileiarane for å prøve å presse dei tilbake til forhandlingsbordet. Men Nesje Vestli, som er professor ved Høgskolen i Østfold, trur ikkje forsøket vil lykkast.

– Det var overraskande at det vart brot i forhandlingane, eg hadde forventa at partane hadde klart å komme til semje. Særleg fordi Dei Grøne kom dei andre i møte. Men no trur eg partane ikkje kjem saman igjen, og at nyval blir løysinga, seier Nesje Vestli.

Regjeringsforhandlingane mellom statsminister Angela Merkels kristelegdemokratar i CDU/CSU, Fridemokratane (FDP) og Dei Grøne braut saman natt til måndag.

(©NPK)