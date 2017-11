Fatah og Hamas i nye forhandlingar

Fatah og Hamas vart 12. oktober einige om at den palestinske sjølvstyremyndigheita skal overta makta frå Hamas på Gazastripa seinast 1. desember. Men partane er ikkje einige om skjebnen til Hamas' væpna grein Ezzedine al-Qassam-brigadane. Både Fatah og Israel har kravd at dei må legge ned våpena.

Når dei palestinske fraksjonane tysdag samlast i Kairo til nye samtalar, står derfor både dette temaet, og val og samansetjing av ei samlingsregjering, på programmet. Samtalane er venta å vare i tre dagar.

Fleire tidlegare forsøk på forsoning mellom Hamas og Fatah har mislykkast.

FNs spesialkoordinator for fredsforsøka i Midtausten, russiske Nikolaj Mladenov, åtvarar mot konsekvensane dersom partane denne gongen ikkje klarer å komme til semje.

– To millionar palestinarar på Gazastripa har stort håp om at tilbakekomsten til sjølvstyremyndigheitene vil betre liva deira. Etter å ha levd i grufull elende under Hamas-styret og å ha vore stengt inne på Gazastripa, er situasjonen nær ved å eksplodere, sa Mladenov til FNs tryggingsråd måndag.

– Samanbrot i samtalane vil høgst sannsynleg utløyse endå ein øydeleggjande konflikt, sa han.

Israel har halde oppe ein blokade av Gazastripa i ti år, mens Egypt dei siste åra stort sett har halde grensa til enklaven stengt.

