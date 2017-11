Tsunamifaren over etter jordskjelv ved Ny-Caledonia i Stillehavet

Skjelvet var på 25 kilometers djupn rundt 85 kilometer aust for lite busette Loyalty Islands måndag formiddag lokal tid.

Det vart sendt ut tsunamivarsel for Vanuatu og Ny-Caledonia, der hovudstaden Noumea ligg rundt 250 kilometer aust for episenteret.

– Basert på all tilgjengeleg informasjon er tsunamitrusselen frå dette jordskjelvet no over, opplyste Stillehavets tsunamivarslingssenter i Hawaii få timar seinare.

Nokre innbyggjarar på Loyalty Islands vart bedne om å evakuere, men etter ein time opplyste styresmaktene at den største faren var over.

(©NPK)