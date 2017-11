Høg konsentrasjon av radioaktiv forureining i Russland

Funna er gjort ved overvakingsstasjonar i Argajash og Novogornij, der det blei funne «ekstremt høg» konsentrasjon av den radioaktive isotopen mellom 25. september og 1. oktober.

Det blir ikkje oppgjeve kva som er kjelda til forureininga.

Tidlegare i november opplyste Det franske instituttet for strålevern at det blei gjort funn av den same radioaktive isotopen i Frankrike mellom 27. november og 13. oktober. Konsentrasjonsnivået i Frankrike var derimot ikkje så høgt at det utgjorde ein fare.

(©NPK)