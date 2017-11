Charles Manson er død

Ifølgje ei talskvinne for California Department of Corrections døydde Manson av naturlege årsaker litt over klokka 20 søndag kveld.

Manson vart nyleg lagt inn på sjukehuset i Bakersfield dit han vart eskortert av fem uniformerte politimenn.

Han har sete fengsla sidan han vart arrestert i desember 1969 for dei mykje omtalte Tate-LaBianca-drapa.

Charles Manson var ikkje sjølv til stades då drapa skjedde, men han vart dømt for sju drap gjennomført av medlemmer av den såkalla Manson-familien sommaren 1969. Blant offera var den høggravide skodespelaren Sharon Tate, som vart drepen i heimen sin i Beverly Hills der ho budde med ektemannen, regissøren Roman Polanski.

Mansons mål var å starte ein rasekrig han kalla «Helter Skelter», ei nemning han tok frå Beatles-songen.

