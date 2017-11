Brot i tyske regjeringsforhandlingar kan føre til nyval

Måndag vil statsminister Angela Merkel gi Tysklands president Frank-Walter Steinmeier beskjed om at partane ikkje lykkast med å danne ein ny koalisjon. Det er presidenten som har fullmakt til å skrive ut nyval. Ifølgje nyheitsbyrået Reuters ligg det dermed an til at Merkel ikkje vil prøve å danne ei mindretalsregjering.

Statsministeren sa natt til måndag at ho gremmer seg over samanbrotet.

– Det er ein dag der vi skal tenkje grundig igjennom korleis vi bevegar oss framover i Tyskland, sa ho vidare.

På overtid

Brotet kom på overtid etter at endå ein tidsfrist var passert. Statsminister Angela Merkels CDU-parti, søsterpartiet CSU, Fridemokratane og Dei Grøne hadde sett frist til søndag ettermiddag med å komme til semje, men det klarte dei ikkje.

I utgangspunktet var fristen torsdag, og den vart først utsett til fredag. Då også den fristen vart passert utan at dei vart einige, vart fristen utsett til søndag.

Situasjonen som no har oppstått kan føre til at det blir lyst ut nyval i Tyskland. Merkel kan også prøve å fortsette å leie landet med den noverande koalisjonen med sosialdemokratane, men det har partiet sagt dei ikkje vil gjere.

Utvatna prinsipp

Fridemokrat-leiar Christian Lindner sa seint søndag kveld at partiet bestemte seg for å trekke seg ut av samtalane i staden for å vatne ut sine prinsipp ytterlegare.

– Det er betre å ikkje styre enn å styre på falsk grunnlag, sa han.

Han la til at det ikkje har vore mogleg å skape eit fundament av tillit med Merkels konservative CDU/CSU-allianse og Miljøpartiet Dei Grøne.

Reinhard Bütikofer frå Dei Grøne kritiserer Lindners avgjerd. Han skriv på Twitter at Fridemokratane har valt «ei form for populistisk agitasjon i staden for statleg ansvar».

(©NPK)