Noreg og Nato ber om orsakingar til krenkt Erdogan

Tyrkia kalla heim 40 soldatar frå NATO-øvinga som nyleg blei avslutta, fordi grunnleggjaren av landet Mustafa Kemal Atatürk og den noverande presidenten, Recep Tayyip Erdogan, blei framstilte som fiendar, sa Erdogan tidlegare fredag.

– Øvingsmeldinga på det lukka øvingsnettverket, som det blei reagert på frå tyrkisk side, var skrive av ein enkeltperson og reflekterer på ingen måte norsk syn, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ein uttale til NTB.

– Tyrkia er ein viktig alliert i Nato, som vi ønskjer å halda oppe eit godt forhold til, legg han til.

Reaksjonar

Ifølgje Erdogan stod både hans eige og namnet til Atatürk på ei «tavle» som «fiendar» under NATO-øvinga. Atatürk grunnla det moderne Tyrkia i 1923. Erdogan seier han personleg gav beskjed om at dei tyrkiske soldatane straks skulle trekkjast tilbake, «sjølv om namna skulle bli fjerna frå tavla».

Bakke-Jensen seier nordmannen, som var innleigd til å arbeida i spelstaben under øvinga Trident Javelin, blei teken ut av øvinga. NATO-sjef Jens Stoltenberg uttalte tidlegare fredag at det er opp til norske styresmakter å avgjera eventuelle disiplinære reaksjonar.

– Vi vil gjera ei grundig undersøking av kva som har skjedd i denne konkrete saka, og deretter ta nødvendige tiltak basert på konklusjonane av undersøkinga, seier Bakke-Jensen.

Fornærming

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kom fredag med ei orsaking utan atterhald på vegner av alliansen.

– Eg beklagar fornærminga. Hendingane var eit resultat av handlingane til ein enkeltperson og speglar ikkje haldningane til Nato. Enkeltpersonen dette gjeld, blei straks fjerna frå øvinga av Joint Warfare Centre, og ei gransking er på gang, seier Stoltenberg.

Han opplyser at det var snakk om ein sivil kontraktør hyra inn av Noreg, og ikkje ein NATO-tilsett. Stoltenberg strekar vidare under at Tyrkia er ein verdsett NATO-alliert, som gjev viktige bidrag til å tryggja medlemslanda til alliansen.

Viser til Nato

Statsminister Erna Solberg (H) viste tidlegare fredag til Nato for kommentarar om hendinga.

– Dette er ei NATO-øving som er heilt i NATO-regi. Det er Nato som må kommentera den, sa Solberg.

Også Forsvarsdepartementet viste i utgangspunktet til Nato, før forsvarsministeren sjølv altså kom med ei orsaking på vegner av Noreg seint fredag ettermiddag.

Tyrkia blei med i Nato i 1952 og er ein viktig medlem av alliansen. Men spenninga har auka dei siste månadene på grunn av dei knallharde aksjonane i landet i kjølvatnet av det mislykka kuppet i fjor sommar og det stadig tettare forholdet til Russland.

Trøblete

Utan å gå detaljert inn i hendinga i Stavanger då han møtte lokale partifolk fredag, sa Erdogan at ei framstilling av Atatürk og hans eige namn blei brukt «og at desse var måla».

Han viste til at han blei informert om hendinga av den tyrkiske generalen Hulusi Akar og EU-minister Omer Celik, som var på veg til ein NATO-konferanse i Halifax i Canada.

– Dei sa «dette har skjedd, og vi kjem til å trekkja tilbake 40 soldatar». Og eg sa «absolutt, ikkje nøl, trekk dei ut med det same», sa Erdogan.

– Ein slik allianse kan vi ikkje ha, la presidenten til, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

(©NPK)