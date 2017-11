Kina kan kutte to tredelar av CO2-utsleppa innan 2050

Ifølgje rapporten China Renewable Energy Outlook 2017 kan Kina klare å kutte utsleppa frå 10 milliardar tonn årleg i dag til 3 milliardar ved midten av hundreåret.

Rapporten, som er utgitt av Kinas nasjonale senter for berekraftig energi (CNREC) med støtte frå Danmark, vart presentert på klimakonferansen i Bonn i Tyskland.

Trass i at Kina er på god veg til å oppfylle klimamåla for 2020, må landet gjere ein betydeleg innsats for å minske bruken av kol som kraftkjelde i industrien, understrekar CNREC-sjef Wang Zhongying.

Dei siste åra har Kina satsa massivt på fornybare energikjelder som sol og vind.

