Irakiske styrkar inn i IS' siste bastion

Opplysningane frå generalmajor Noman al-Zubaie kjem berre timar etter at Irak sette i gang eit nytt angrep med mål om å fordrive IS frå Rawa nær grensa til Syria.

Rawa ligg i Anbar-provinsen i Vest-Irak, der IS fekk fotfeste i starten av 2014.

Ifølgje den amerikanskleidde koalisjonen som bidrar i kampen mot IS, har ekstremistgruppa no mista 95 prosent av det såkalla kalifatet som vart erklært i Irak og Syria i 2014. Området IS kontrollerte, var då på størrelse med Storbritannia.

