Irak erklærer siger i IS' siste bastion 

Opplysningane om at styrkane hadde teke småbyen Rawa, kom fredag formiddag, kort tid etter at Irak sette i gang eit nytt angrep med mål om å fordrive IS frå Rawa nær grensa til Syria.

Få timar seinare seier general Abdelamir Yarallah at regjeringssoldatar og allierte militsar har «frigjort heile Rawa og heist det irakiske flagget over alle offentlege bygg».

Rawa ligg i Anbar-provinsen i Vest-Irak, der IS fekk fotfeste i starten av 2014.

Ifølgje den amerikanskleidde koalisjonen som bidrar i kampen mot IS, har ekstremistgruppa no mista 95 prosent av det såkalla kalifatet som vart erklært i Irak og Syria i 2014. Området IS kontrollerte, var då på størrelse med Storbritannia.

