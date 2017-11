USA meiner IS langt på veg er nedkjempa

Den ytterleggåande islamistgruppa kontrollerte på det meste rundt ein tredel av Irak, i tillegg til rundt halvparten av Syria.

Dei siste månadene har den USA-leidde koalisjonen og deira lokale allierte drive IS frå skanse til skanse, og no har gruppa mist mesteparten av områda dei tidlegare kontrollerte.

– Sidan koalisjonen blei danna i 2014, har IS mist 95 prosent av territoriet dei ein gang kontrollerte i Irak og Syria, seier spesialutsendingen til president Donald Trump, Brett McGurk.

Millionar av menneske levde på det meste i det såkalla IS-kalifatet, som var på storleik med Storbritannia.

– Over 7,5 millionar menneske er no sette fri frå IS, og inntektene til gruppa har aldri vore mindre, seier McGurk.

Ifølgje han har straumen av framandkrigarar til IS også nærmast stoppa opp, og dei som har kriga for IS i Syria og Irak blir i aukande grad arresterte når dei prøver å kryssa landegrensene.

– Vi trappar opp samarbeidet og grensekontrollen, tryggleiken innan luftfarten, retts- og politisamarbeidet, dei økonomiske sanksjonane og delinga av etterretningsinformasjon for å hindra IS frå å utføra angrep i heimlanda våre, seier McGurk.

