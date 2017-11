Store mengder kokain funne i Australia

Beslaget vart funne gøymt i skroget på ein yacht utanfor Australias austkyst, rundt ti mil nord for Sydney i delstaten New South Wales. Gateverdien svarar ifølgje politiet over 1,5 milliardar kroner.

I samband med beslaget er tre menn som det blir oppgitt har koplingar til Tahiti og Thailand, arresterte. Yachten passerte Tahiti før den kom inn i australsk farvatn, og australsk politi har samarbeidd med styresmaktene i Tahiti.

– Det er inga overrasking at kriminelle samanslutningar gjer sofistikerte forsøk og stor innsats – til og med å krysse havet i relativt små fartøy – for å importere narkotika, seier Neil Gaughan ved Australias føderale politi i ei fråsegn.

Gateprisen for narkotika er høg i Australia, noko som gjer landet attraktivt for smuglarar. Den maksimale straffa for profitt-import av ulovleg narkotika i Australia er fengsel på livstid.

