Russland: – USA-finansierte media risikerer status som utanlandske agentar

Departementet uttalte torsdag at dei har åtvara dei to media og ei rekkje dotterselskap om at dei risikerer å bli ramma av ei lov som gjer at dei må registrera seg som utanlandske agentar.

Onsdag vedtok det russiske underhuset ei lovendring som inneber at utanlandske media må registrera seg som utanlandske agentar i Russland.

Lovendringa er eit svar på at USA har kravd at den omstridde engelskspråklege russiske TV-kanalen Russia Today (RT) må registrera seg som utanlandsk agent i USA.

Russia Today er eitt av fleire russiske media som blir skulda for å ha vore med i ein omfattande russisk kampanje for å påverka det amerikanske presidentvalet i fjor. Motivet skal ha vore å hjelpa Donald Trump og undergrava valkampen til Hillary Clinton.

(©NPK)