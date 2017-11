Redd Barna: Kvar dag døyr 130 barn av svolt og sjukdom i Jemen

Redd Barna meiner at den saudiarabiske blokaden i kampen mot dei jemenittiske Houthi-opprørarane forverrar den humanitære krisa. Ein reknar med at rundt 50.000 barn mistar livet i 2017, ifølgje organisasjonen.

Saudi-Arabia har blokkert Jemens kystlinjer etter eit rakettangrep mot Riyadh i Saudi-Arabia. Etter internasjonalt press uttalte saudiarabiske styresmakter denne veka at dei ville oppheve blokaden.

Ifølgje FN og over 20 hjelpeorganisasjonar kan blokaden føre til at millionar av menneske blir meir utsette for svolt og død.

Over 10.000 menneske er drepne sidan Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane, 3 millionar er drivne på flukt, og nærmare 20 millionar er heilt avhengige av matvarehjelp utanfrå.

(©NPK)