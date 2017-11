Frankrike vil ha ny lov for seksuell lågalder

I begge tilfella har mennene unngått straffeforfølging fordi det ikkje kunne bevisast at det var blitt brukt tvang.

Den franske regjeringa jobbar no med å lage ei ny lov som seier at å ha sex med barn under 15 per definisjon inneber tvang.

Justisminister Nicole Belloubet provoserte fleire då ho måndag foreslo at ein burde vurdere å sette den seksuelle lågalderen til 13.

– Vi vil ha ei lov som seier at før ein er fylt 15, finst det ikkje noko som heiter samtykke, seier aktivist Caroline de Haas.

I Noreg er den seksuelle lågalderen 16 år. Lova skal beskytte barn og ungdom mot overgrep frå vaksne, og beskytte barn og unge mot å ha sex før dei er klare for det fysisk og psykisk.

