Fleire drepne i sjølvmordsangrep i Nigeria

Ingen har så langt teke på seg ansvaret for angrepet, som vart utført av fire sjølvmordsbombarar klokka 18 lokal tid. Lokalt politi mistenkjer at den ytterleggåande islamistgruppa Boko Haram står bak.

Ifølgje polititalsmann Victor Isukwu var det to menn og to kvinner som sprengde seg i folkemengder i forstaden Muna Gari. Han opplyser at dei fire sjølvmordsbombarane døydde i angrepa.

Blant dei drepne var ei gravid kvinne og barnet hennar.

Maiduguri er hovudstad i delstaten Borno og er den byen i Nigeria som er hardast ramma av angrep frå jihadistar. Sidan 2009 har Boko Haram drepe fleire enn 20.000 personar i forsøk på å etablere ein islamsk stat i området.

