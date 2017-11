Da Vinci-måleri sette rekord – selt for 450 millionar dollar

Bildet, med tittelen som betyr «Verdens frelsar», blir av ekspertar rekna for å vere eitt av svært få av Da Vincis verk som har overlevd hundreåra sidan meisteren døydde.

Det 500 år gamle bildet var hovudattraksjonen på auksjonen, som vart arrangert av Christie's, og det var venta at prisen kom til å bli astronomisk. Allereie på førehand hadde ein av dei som stod bak auksjonen garantert at det ville komme bod på minst 100 millionar dollar. Til slutt gjekk det altså under hammaren for 450 millionar dollar – eller svimlande 3,7 milliardar kroner etter dagens kurs – etter ein heftig bodrunde som varte i 18 minutt.

Salsprisen er halvannan gonger så høg som den førre rekorden. Willem de Koonings «Interchange» vart selt privat for to år sidan for rundt 300 millionar dollar.

«Salvador Mundi» er utført i olje på valnøttre og er eit portrett av Jesus Kristus som held handa opp i ei velsigning. Det vart laga for Frankrikes kong Ludvig XII ein gong mellom 1506 og 1513. Måla er forholdsvis beskjedne 45 gonger 66 centimeter, noko som gir ein «kvadratmeterpris» på halvannan milliard dollar.

Det er ikkje kjent kven som har kjøpt måleriet, men seljaren er den russiske forretningsmannen Dmitrij Rybolovlev. Han kjøpte «Salvator Mundi» i 2013 for 127,5 millionar dollar.

Året før vart Edvard Munchs «Skrik» selt for 119,9 millionar dollar.

