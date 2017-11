Zuma: Mugabe er sett i husarrest

Zuma seier ifølgje BBC at han har snakka med Mugabe på telefon. Mugabe skal ha fortalt at han er sett i husarrest i heimen sin, men at han elles har det bra.

Den sørafrikanske presidenten seier han er sterkt bekymra for situasjonen, få timar etter at militæret tok kontroll i hovudstaden Harare.

Zuma, som også snakka på vegner av Samarbeidsorganet for det sørlege Afrika (SADC), ber militæret og regjeringa finne ei minneleg løysing på situasjonen, og han oppfordrar også til ro og varsemd.

SADC følgjer ifølgje Zuma nøye med på situasjonen og er klare for å hjelpe til dersom det blir nødvendig.

Zuma leiar for tida samarbeidsorganisasjonen, som har i alt 15 medlemsland.

