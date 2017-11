Zimbabwes regjeringsparti seier Mugabe er arrestert

Regjeringspartiet skriv at arrestasjonen har skjedd under ein «blodlaus overgang», ifølgje BBC.

Militæret avviser at det er snakk om eit kupp, men har bekrefta at Mugabe og familien hans er i deira varetekt og at dei er i god behald.

Soldatar var onsdag morgon utplasserte ved nasjonalforsamlinga i Harare, og soldatar har også entra TV-huset i hovudstaden.

Mugabe har styrt Zimbabwe sidan frigjeringa frå kolonimakta Storbritannia i 1980. Militæret har fram til no vore den fremste støttespelaren hans.