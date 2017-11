Militæret tar kontroll i Zimbabwe – makta til Mugabe glepp

Det er førebels ikkje klart kvar Mugabe (93) og familien hans oppheld seg.

Soldatar og pansra køyretøy var onsdag morgon utplasserte ved blant anna nasjonalforsamlinga, kontora til regjeringspartiet ZANU-PF og TV-huset i hovudstaden Harare. Om natta vart det meldt om både skyting og eksplosjonar.

– Det er nokolunde fredeleg akkurat no, seier Tim Whyte, generalsekretær i den danske hjelpeorganisasjonen Mellemfolkeligt Samvirke, til nyheitsbyrået Ritzau. Han opplyser også at det er mogleg å bevege seg rundt i byen.

– Ikkje kupp

Militæret tok i løpet av natta kontroll over den statlege fjernsynskanalen og ein talsmann las opp ei fråsegn der det blir avvist at det er snakk om eit kupp.

– Vi ønsker å forsikre nasjonen om at hans eksellense presidenten og familien hans er i god behald og at deira sikkerheit er garantert, sa generalmajor Sibusiso Moyo.

Han forsikra om at det er «kriminelle» i Mugabes krets, ikkje Mugabe sjølv, som er målet for operasjonen, og at situasjonen vil gå tilbake til normalen så snart oppdraget er fullført

Han bad også sikkerheitsstyrkane om å samarbeide «til det beste for landet» og åtvara om at alle provokasjon vil bli møtte med ein «passande reaksjon».

Roleg i Harare

Også på Twitter-kontoen til regjeringspartiet blir det meldt at Mugabe er arrestert. Omtalen av hendingane i natt er i tråd med versjonen frå dei militære.

– Det var ikkje noko kupp, berre ein ublodig overgang der korrupte og uærlege personar vart arresterte, og ein eldre mann som er blitt utnytta av kona, vart arrestert. Dei få smella som vart høyrde, var frå skurkane som ikkje ville la seg arrestere, men dei er no arresterte, heiter det i ein av fleire Twitter-meldingar frå ZANU-PF onsdag morgon.

Den eldre mannen er visstnok Mugabe, som skal ha ønskt kona Grace (52) som sin etterfølgjar. Det er likevel ikkje kjent kven som har kontroll over Twitter-kontoen.

– Mugabe eig ikkje landet

– Verken Zimbabwe eller ZANU er eid av Mugabe og kona. I dag begynner ein ny æra og kamerat Mnangagwa vil hjelpe oss å få eit betre Zimbabwe, heiter det i ein annan melding på Twitter-kontoen til partiet.

Emmerson Mnangagwa er visepresidenten som i førre veke fekk sparken av Mugabe, og som deretter drog i eksil saman med sin familie. Han har sterk støtte i militæret, og avsettinga har tilsynelatande provosert forsvarssjef Constantino Chiwenga, som måndag varsla at militæret «ikkje vil nøle med å gripe inn i saker som gjeld vern av vår revolusjon».

Mugabe har hatt makta i Zimbabwe sidan landet vart uavhengig frå kolonimakta Storbritannia i 1980. Militæret har i alle år vore den viktigaste støttespelaren hans, men no ser stillinga hans ut til å vere sterkt svekt.

Høyrde skot

Rykta om eit militærkupp begynte å svirre tysdag kveld etter at det vart observert ein kolonne med stridsvogner og andre militære køyretøy i utkanten av Harare.

Det er også blitt meldt at finansminister Ignatius Chombo er blant fleire arresterte, men dette er ikkje bekrefta.

Ved 2-tida natt til onsdag vart det høyrt 30–40 skot ved heimen til Mugabe i forstaden Borrowdale.

Eit par timar tidlegare opplyste fleire medium at det var høyrt tre eksplosjonar i hovudstaden Harare, i nærleiken av universitetet.