Saudi-Arabia: Hamner i Jemen kjem til å bli opna

Måndag uttalte Saudi-Arabias FN-delegasjon at prosessen med å opna hamnene og flyplassane på nytt, skal ta til.

Det første steget i denne prosessen blir teke dei neste 24 timane, heiter det i uttalen. Hamner og lufthamner som blir kontrollerte av den Saudi-støtta regjeringa til Jemen, skal opnast først.

Ein FN-uttale før helga tyder på at prosessen allereie er i gang. Då opplyste Russell Geekie, talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), at hamna i Aden og ein grenseovergang var opna på nytt.

Samtidig åtvara Geekie om at dette på ingen måte var nok.

– Nyopninga av hamna i Aden er ikkje nok. Blokaden av alle hamnene må løftast, spesielt i Hodeida, for både humanitær- og kommersiell import, sa han.

Den Saudi-leidde koalisjonen i Jemen innførte full blokade av Jemen for ei veke sidan. Årsaka skal ha vore ein rakett skoten inn i Saudi-Arabia av houthi-opprørarane i Jemen.

Viss ikkje blokaden blir heva, fryktar FN og fleire hjelpeorganisasjonar ein massiv svoltkatastrofe som kan kosta fleire millionar menneske livet. Krigsherja og kolera-ramma Jemen er i dag heilt avhengig av nødhjelp.

