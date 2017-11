Polske styresmakter: Massedemonstrasjon var først og fremst patriotisme 

Over 60.000 personar marsjerte gjennom gatene i Warszawa på den polske sjølvstendedagen laurdag, der slagord som «gud, ære og fedreland» runga i gatene.

Måndag omtaler det polske utanriksdepartementet marsjen som ei «feiring av polakkar, med ulike ståstader, samla rundt fellesverdiar som fridom og lojalitet til eit uavhengig heimland».

Familiar med barn og eldre deltok i marsjen, men også unge menn med bannarar med slagord for eit kvitt Europa var på plass. Enkelte hadde også med seg det keltiske korset, eit symbol som blant anna har blitt brukt av nasjonalistar.

Markeringa blei organisert av grupper med røter som kan bli spora tilbake til nasjonalistiske og antisemittiske grupper frå før andre verdskrigen.

Talsmann for Israels utanriksdepartement, Emmanuel Nahshon, omtaler markeringa som «ein farleg marsj med ekstreme og rasistiske element». Det polske utanriksdepartementet meiner marsjen ikkje kan bli definert basert på enkelte «tilfeldige» element.

For å understreke det departementet seier er Polens haldning til ekstremisme, trekkjast det fram at dei sette seg imot at den amerikanske nasjonalisten Richard Spencer skulle besøkje landet. Høgrenasjonalisten Spencer, som blir rekna som sjefideologen til høgreekstreme grupper i USA, skulle ha teke del på ein konferanse i landet dagen før marsjen.

