Parlamentet får stemme over endeleg brexitavtale

Davis' departement opplyser i ei pressemelding måndag ettermiddag at utmeldingsavtalen med EU skal innlemmast direkte i britisk lov gjennom ein grundig prosess i Parlamentet.

– Vi har alltid sagt at vi vil gjere alt som er nødvendig for å førebu utmeldinga vår frå EU, inkludert å leggje fram ytterlegare lovgiving. Det er akkurat det vi gjer no, seier Davis.