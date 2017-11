Paris markerer toårsdag for terrorangrep

130 menneske blei drepne i angrepet som blei gjennomført av fleire IS-tilhengjarar utstyrt med skytevåpen og bomber.

Markeringane måndag var enkle og nedtona i tråd med ønska frå familiane til offera.

President Emmanuel Macron og ordføraren i Saint Denis, Laurent Russier, la først ned ein krans utanfor Stade de France, der det første angrepet skjedde. Her sprengde tre menn seg i lufta etter at dei mislukkast med å ta seg inn på sjølve arenaen der det blei spelt ein privatlandskamp mellom Frankrike og Tyskland. Ein bussjåfør som hadde køyrd publikum til arenaen, blei drepne.

Macron fortsette måndag morgon vidare til bydel 10 i Paris, der angriparane opna eld mot personar som sat på ei uteservering. Her la han ned ein krans saman med ordføraren i Paris, Anne Hidalgo, etter at namna på offera var lest opp og det var heldt eitt minutts stille.

Ekspresident François Hollande var også til stades, til liks med Macrons kone Brigitte og fleire andre tenestemenn.

Angrepet mot konsertstaden Bataclan kravde flest ofre, heile 89 menneske blei drepne under konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. I tillegg slo dei ytterleggåande islamistane til mot fleire andre kafear og restaurantar.

