Over 200 døde etter jordskjelv i Iran og Irak

Ifølgje Irans innanriksminister, Abdolreza Rahmani Fazli, er det venta at dødstalet kjem til å halda fram å stiga.

Jordskjelvet ramma det fjellrike grenseområdet klokka 21.18 søndag kveld, og det blir meldt om skadar og straumbrot fleire stader. Ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet ein styrke på 7,3.

Senteret for skjelvet var 19 kilometer under bakken i nærleiken av byen Halabja i provinsen med same namn, tett opp mot grensa til Iran.

Fanga i ruinane

Minst 200 personar er stadfesta omkomne, opplyser iranske styresmakter. Minst 141 av dei i Kermanshah-provinsen i Iran, opplyser lokale styresmakter. Over 97 av dei i byen Sarpol-e Zahab.

– Det er framleis menneske gravlagt i ruinane. Vi håpar dødstalet og talet på skadde ikkje kjem til å stiga altfor mykje, men det kjem ti å bli høgare, seier viseguvernør Mojtaba Nikkerdar i Kermanshah. Han opplyser at det blir arbeidd med å setja opp nødhjelpsleirar i området.

Byane Qasr-e Shirin og Azgaleh er hardast ramma, ifølgje det iranske nyheitsbyrået IRNA.

Redningsarbeid

Irakisk TV opplyser at det er skadar i åtte byar, og det er byen Darbandikhan som skal vera hardast ramma. Så langt er det meldt om seks døde på den irakiske sida av grensa.

I begge landa har redningsmannskap rykt ut.

– Det er vanskeleg for redningsmannskapa å ta seg fram til landsbyane sidan fleire av vegane er sperra på grunn ras, opplyser Irans nødhjelpssjef Pir Hossein Koolivand.

Ifølgje den iranske innanriksministeren vil redningsarbeidet starta for fullt når det blir lyst måndag morgon.

– Nattemørket gjer det vanskeleg for helikoptera å fly til områda som er ramma, seier innanriksministeren. Han stadfestar at fleire vegar er sperra og strekar under at dei er urolege for dei avsidesliggjande landsbyane.

Søv ute

I Irak valde mange å sova utandørs i frykt for etterskjelv.

– Alle står utanfor husa sine, og det er kaldt her no. Folk har teke med teppe, puter og varme kle for å sova ute i natt, seier ein reporter for Sveriges Radio, som er i Halabja.

Også i Iran har mange forlate husa sine, og både i Kermanshah og Ilham blir alle skulane stengde måndag.

Stort område

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriv på Twitter at skjelvet kunne merkast opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millionar menneske kan ha kjent skakingane.

I Bagdad kunne jordskjelvet merkast i rundt 20 sekund, og i Suleimania-provinsen, som ligg i den kurdiske regionen i Irak, har skjelvet ført til enkelte mindre skadar på eigedom. Då skjelvet skjedde, sprang folk ut på gata.

– Akkurat her er det vel ingen høge hus, men husa er ikkje konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er eit like kraftig skjelv som det i Haiti som kosta 250.000 menneskeliv, seier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.

Ifølgje nyheitsbyrået ISNA kunne skjelvet merkast i fleire byar vest i Iran. Også i søraustlege delar av Tyrkia merka folk skjelvet.

