IAEA fastslår at Iran held seg til atomavtalen

Iran gjekk i 2015 med på å trappe ned atomprogrammet sitt og opne anlegga sine for inspektørar frå IAEA mot at FN oppheva dei økonomiske sanksjonane mot landet.

IAEA overvaker avtalen nøye og konkluderer med at Iran held sine forpliktingar. Det bør roe dei som fryktar at iranarane i all løyndom ønskjer å utvikle atomvåpen, noko leiinga i Teheran sjølv nektar for at landet nokon gong har gjort.

USAs president Donald Trump har kalla atomavtalen med Iran «katastrofal» og nekta 13. oktober å skrive under på at iranarane held sin del av avtalen.

Trump gav samtidig Kongressen 60 dagars frist til å avgjere om sanksjonane mot Iran skal gjeninnførast og gjorde det klart at USA «når som helst» vil trekke seg frå avtalen, dersom ikkje Kongressen og dei andre partane som underteikna den – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – innser dei «mange svakheiter» med avtalen.

Ifølgje IAEA har Iran i tråd med avtalen redusert lagra av låganrika uran til det avtalte, og landet har heller ikkje produsert meir høganrika uran enn lovd.

Lageret av tungtvatn er også innanfor det atomavtalen opnar for, og arbeidet med Arak-reaktoren har ikkje starta opp igjen, slår IAEA fast.

(©NPK)