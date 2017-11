Forskarar: CO2-utsleppa aukar att

Forskarar bundne til Global Carbon Project anslår at dei globale menneskeskapte utsleppa vil stige 2 prosent i 2017.

Sidan utsleppa dei siste tre åra har flata ut, var det håp om at auken var over og at dei snart ville begynne å søkke. No ser det i staden ut til at auken held fram.

– Dette er svært skuffande, seier Corinne Le Quere, ein av forskarane som har tatt del i arbeidet med den nye studien.

Amy Luers, som leier forskingsprogrammet Future Earth og tidlegare har vore rådgivar for Barack Obama, kallar utviklinga «eit gigantisk tilbakeskritt for menneskja».

Hovudårsaka til dei aukande globale utsleppa er at CO2-utsleppa frå fossile energikjelder i Kina igjen veks mykje.

Målet om å unngå meir enn 2 grader global oppvarming er «ekstremt usannsynleg» slik utviklinga er no, meiner forskar Glen Peters ved forskingssenteret CICERO i Oslo, som har tatt del i arbeidet med studien.

Studien blei presentert måndag i Bonn, der utsendingar frå heile verda er samla til ein ny runde med klimaforhandlingar.

(©NPK)