Europa og Afrika i nytt møte om migrantkrisen

Representantar frå i alt 13 europeiske og afrikanske land, i tillegg til EU-kommisjonen var måndag invitert til Bern av sveitsiske styresmakter for å drøfte migrantkrisen i Nord-Afrika. For første gong er også representantar for FN og Røde Kors til stades.

Kontaktgruppa Central Mediterranean Contact Group (CMCG) blei etablert i Roma i mars på initiativ frå Italias innanriksminister Marco Minniti.

Risikerer svolt

Under dei to førre møta har hovudfokus vore på korleis potensielle asylsøkjarar skal kunne bli hindra i å ta seg til Europa sjøvegen. Men Italias samarbeid med den libyske kystvakta og det som visstnok skal vere er væpna libyske grupper, er blitt kraftig kritisert av menneskerettsgrupper.

Ifølgje FN-anslag er det om lag 17.000 potensielle asylsøkjarar i leirar der folk lever under det som blir sagt å vere umenneskelege forhold. Dei risikerer ifølgje hjelpeorganisasjonar utpressing, slaveri og svolt sidan leirane blir kontrollert av kriminelle grupper.

Betre forholda

Under møtet måndagen møte skulle deltakarane diskutere korleis forholda i interneringsleirane i Libya skal kunne bli betra og korleis ein skal kunne etablere eit asylsystem i andre afrikanske land. Målet er blant anna å auke støtta til frivillige returar.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har dessutan starta eit EU-støtta program der dei mest sårbare flyktningane og migrantane blir evakuert til nabolandet Niger. Det er venta at 500 personar vil vere evakuert når året er omme.

Sidan januar i år har 114.0000 migrantar og flyktningar, dei fleste frå afrikanske land, kome sjøvegen til Italia. Tilkomstane har falle markant sidan juli etter at Italia inngjekk ein avtale med den libyske kystvakta og truleg med lokale libyske militsgrupper.

(©NPK)