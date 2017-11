EU-land inngår opprustingspakt 

– Dette er ein historisk dag for europeisk forsvar, seier EUs utanrikssjef Federica Mogherini.

I alt 23 medlemsland i EU har no skrive under eit dokument der dei offisielt underretter utanrikssjefen og ministerrådet om at dei ønsker å starte eit såkalla permanent strukturert samarbeid i forsvarspolitikken.

Store land som Frankrike, Italia, Spania og Tyskland er alle med i samarbeidet. Det same er land som Finland, Sverige og Austerrike, som ikkje er med i NATO-alliansen.

