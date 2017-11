Russiske og amerikanske medium kan bli stempla som «utanlandske agentar»

Engelskspråklege RT er eitt av fleire russiske medium som vert skulda for å ha deltatt i ein omfattande russisk kampanje for å påverke det amerikanske presidentvalet i fjor. Motivet skal ha vore å hjelpe Donald Trump og undergrave valkampen til Hillary Clinton.

Det amerikanske justisdepartementet krev no at RT registrerer seg i USA som «utanlandsk agent». Dette er eit juridisk omgrep som inneber å jobbe for å fremje interessene til eit anna land.

RT har fått frist til måndag med å registrere seg som agent. Kanalleiinga seier dei i første omgang vil rette seg etter kravet – men at dei også vil gå til rettssak for å prøve å få det oppheva.

I Moskva varslar russiske folkevalde at dei vil svare med same mynt. Fredag jobba dei med ei lovendring som vil innebere at amerikanske medium må registrere seg som «utanlandske agentar» i Russland.

Lovendringa, som kan bli vedtatt allereie neste veke, vil truleg omfatte CNN, Voice of America og mange andre amerikanske medium.

Også amerikanske sosiale medium kan bli råka, sidan amerikanske nyheitsmedium truleg må merke nokre av sine profilar på sosiale medium med åtvaringa «utanlandsk agent».

