Omstridt flyktningleir riven i Papua Ny-Guinea – vatn, straum og mat er fjerna 

Leiren er ifølgje rettsstellet til øystaten ulovleg, og meininga er at dei 600 bebuarane skal flytte inn i lokalsamfunnet på øya Manus. Men dei er livredde for å bli angripne av lokalbefolkninga og har derfor nekta å flytte på seg.

Bebuarane har bygd mellombelse skur etter at brakkene dei budde i blei ikkje moglege å bu i i førre veke fordi straumen blei kutta og dei blei for varme.

– Vi bygde dei for å få skygge og vern mot den tropiske sola og regn, seier kurdisk-iranske Behrouz Boochani til nyheitsbyrået DPA.

Leveransane av mat blei stoppa i slutten av oktober.

Boochani meiner lokalbefolkninga er redde for å få 600 utanlandske menn inn i det vesle øysamfunnet og at dei derfor planlegg å angripe asylsøkjarar.

Det er Australia som har vedteke at asylsøkjarar skal plasserast i ein interneringsleir i Papua Ny-Guinea. Målsettingar har vore å stanse straumen av båtflyktningar til Australia.

Tiltaket er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper.

Innvandringsmyndigheitene til Øystaten melde torsdag at dersom det blir nødvendig, kan makt bli brukt for å flytte dei som ikkje sjølv forlèt leiren. I brevet heiter det også at «sikkerheit og tryggleik ikkje kan bli garantert».

Amnesty International omtaler behandlinga av flyktningane på Manus som «grufull, inhuman og nedverdigande».

New Zealand har sagt at dei kan ta imot 150 asylsøkjarar, men kva som vil skje med dei andre, er heilt uvisst.

